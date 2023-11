OM : Gattuso à l'origine d'un raté de Lopez ?

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Jeudi, Pau Lopez a sorti une prestation de folie sur la pelouse de l'AEK Athènes ayant permis à l'OM de s'imposer (2-0). L'Espagnol a logiquement été élu homme du match. Mais il y a pile une semaine, face au LOSC (0-0), il s'était distingué en mal avec une sortie à 40 mètres de ses buts inutile car deux défenseurs étaient à côté de lui et une relance ratée pour Rongier qui avait abouti à un lob du milieu de terrain de Yazici s'étant heureusement écrasé sur la transversale. Sauf que L'Equipe nous apprend aujourd'hui qu'il s'agit d'une consigne de Gennaro Gattuso ! L'entraîneur italien demande à son portier de jouer plus haut, comme à l'époque de Jorge Sampaoli, lors de la saison qui l'avait révélé à Marseille (2021-22).

"Contre l'AEK, il a été très efficace sur ce qu'il sait faire"

On apprend également via le quotidien sportif que Pau Lopez bénéficie de l'attention de deux entraîneurs spécifiques, l'Espagnol Jon Pascua, présent depuis plusieurs années, et l'Italien Roberto Perrone, arrivé avec Gattuso. Et que pour se remettre de son raté contre Lille ou encore de son début de saison faiblard, il est revenu aux fondamentaux. Un des plus expérimentés entraîneurs de gardien de L1 révèle ainsi : "Il a fait le "minimum" contre l'AEK. Il a été très efficace sur ce qu'il sait faire, la ligne, le côté fermé sur les frappes, les réflexes à bout portant. Il cherche la confiance, ça se sent. Dans son attitude corporelle, amis surtout dans son jeu long au pied, encore fébrile, ou ces quelques centres adverses où il ne va pas chercher la zone ciblée, alors qu'il a le temps".

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life