OM : Gattuso annonce un tournant à Strasbourg et se rappelle des batailles avec Vieira

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Strasbourg, un tournant pour les Phocéens

"Beaucoup d'équipes sont en difficulté parce qu'ils récupèrent leurs internationaux tard. Ce match à Strasbourg va être très important, c'est une équipe très jeune, avec beaucoup de talent, avec un coach qui était très dur à affronter comme joueur. Je me souviens d'un de mes premiers matches européens à la Meinau. Ils ont besoin d'un résultat positif, donc il faudra faire un grand match avec un grand OM pour réussir à inverser la tendance actuelle. Le classement n'est pas celui qu'on espérait pour le moment."

Il attend un réveil de son compartiment offensif...

"On avait peu de joueurs à disposition ces derniers jours. On a fait quelques exercices en plus pour mieux attaquer la profondeur, les espaces, et mieux concrétiser. Mais ça ne concerne pas juste les attaquants, c'est toute la phase offensive qu'on doit améliorer. Ce que j'essaye d'expliquer aux joueurs, c'est qu'il faut avoir cette conviction qu'on va marquer. Même à l'entraînement, on doit être concentré à fond, même si le but est facile. Mais il faut aussi savoir rester calme et ne pas tomber dans une frénésie qui peut nous déconcentrer. On doit s'améliorer dans les trente derniers mètres."

"C'était un peu David contre Goliath" contre Vieira

...mais il est satisfait de sa défense

"Le secteur défensif est le seul qui fonctionne bien en ce moment. On ne souffre pas de la pression de l'adversaire, on ne concède pas beaucoup de tirs. On a une identité en phase défensive qui est juste. Pourquoi changer ce qui fonctionne en passant à trois derrière ? Ce qu'il faut faire, c'est regarder les prestations de l'équipe. Il y a eu des matches où on ne méritait pas de perdre, il faut le dire aussi. Je n'ai pas de baguette magique, on n'a pas trop le temps de s'entraîner avec tout le monde après la trêve, donc on ne peut pas tout changer."

Il se rappelle des coups que lui mettait Patrick Vieira

"Je me souviens surtout des coups que j'ai pris dans les jambes de la part de Patrick Vieira ! Mais c'était une montagne, il faisait deux fois ma taille au moins... On a livré beaucoup de batailles, ça a été souvent dur. Mais j'ai beaucoup de respect pour le sportif qu'il était, il était dur mais loyal, et je respecte ça. Il a fait des choses intéressantes en tant que coach en Premier League, il entraîne une équipe très jeune à Strasbourg. Je pense qu'on sera en difficulté tant par la bravoure de son entraîneur que par la qualité des jeunes joueurs de son équipe. Quand Vieira est sorti de la finale de la Coupe du monde 2006, je me suis dis "Enfin" ! C'était toujours dur de l'affronter, avec ses grandes jambes, il couvrait toujours le ballon un peu comme un poulpe. C'était un peu David contre Goliath pour moi, pas seulement à la Coupe du monde, mais aussi à l'Euro, en Serie A... C'est sûr que pendant cette finale, pour nous, c'était une bonne nouvelle, même si ça n'enlève en rien le respect que j'ai envers lui et que c'était triste pour lui."

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

🎙️ Suivez en direct la conférence de presse de 𝐆𝐞𝐧𝐧𝐚𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐮𝐬𝐨 et 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐁𝐚𝐥𝐞𝐫𝐝𝐢 sur notre chaîne @TwitchFR avant #RSCAOM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 24, 2023

Podcast Men's Up Life