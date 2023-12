OM : Gattuso fait du Luis Enrique avec Ounahi

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

L'OM a battu Rennes (2-0) hier soir et l'action du match a été signée Azzedine Ounahi, buteur sur un éclair de grande classe. Mais à l'image de Luis Enrique avec Kylian Mbappé il y a quelques semaines après le triplé de la star contre Reims (3-0), Gennaro Gattuso a estimé que son milieu de terrain pouvait faire encore mieux, après la rencontre...

"Il peut faire encore mieux"

"Ounahi ? Selon moi, il peut faire encore mieux, a glissé l'Italien. Il a démontré ses qualités avec ce but mais quand on joue au milieu, il faut savoir quand et comment toucher le ballon. J'en attends plus. Sa première mi-temps ne m'a pas plu, sa seconde, plus." Exigeant, Gattuso !

