OM : Balerdi encense la méthode Gattuso

L'arrivée d'un nouvel entraîneur est toujours l'occasion de rebattre les cartes au sein de l'effectif. Présent cet après-midi en conférence de presse, à la veille du déplacement à Monaco, Leonardo Balerdi espère que ce sera le cas avec Gennaro Gattuso. Le défenseur argentin, qui n'était pas titulaire en ce début de saison avec Marcelino puis Jacques Abardonado, vante en tout cas la méthode de l'entraîneur italien, nommé mercredi soir.

"Gattuso nous demande beaucoup de sacrifices"

"Le nouveau coach nous demande beaucoup de sacrifices sur le terrain. Il nous a dit qu'il nous offrait son cœur et qu'il en espérait de même de notre part. Il veut qu'on soit une famille sur le terrain. On a vécu des choses étranges ces derniers jours, mais ce sont des choses qui arrivent dans les grands clubs. On est tous avec Gennaro Gattuso, on doit se concentrer sur ce nouveau départ, on est très enthousiastes. Il y a eu beaucoup de changements de joueurs, d'entraîneurs et d'idées ces derniers temps. Celles de Marcelino étaient différentes de celles de Tudor, celles de Gennaro sont plus proches que celles de Tudor. On a un gros match qui arrive et on a envie de le jouer. J'ai confiance en cette équipe, on est unis. On doit relever la tête face à Monaco. C'est une bonne occasion pour nous."

🔵 Suivez en direct la conférence de presse de @leoobalerdi5 sur notre chaîne @TwitchFR 📲 #ASMOM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 29, 2023

