OM : Gattuso invité à ne pas imiter le PSG et à changer de tactique

Vu la première partie de saison de leur équipe, les supporters de l'OM n'ont certainement pas envie d'entendre l'avis de Christophe Dugarry. Pourtant, l'ancien attaquant, qui a la critique si facile, a dit quelque chose d'intéressant sur RMC. Pour lui, Gennaro Gattuso doit arrêter de faire jouer son équipe comme le PSG car le niveau des joueurs n'est pas le même. Il doit justement s'adapter aux forces et aux faiblesses de son effectif pour tenter de dégager le schéma de jeu idéal.

"Ce sont des joueurs très moyens qui jouent avec de l’enthousiasme"

"Je ne suis pas spécialement inquiet avec Gattuso, dans l’enthousiasme de son équipe également. Je trouve que malgré tout son équipe a une certaine envie, elle débute le match tambours battant elle est solidaire. Elle a par contre des lacunes, des carences… Par contre dans le négatif, est-ce qu’il a la capacité de faire progresser les joueurs ? Pour l’instant j’ai un doute la dessus. Trop de joueurs ne sont aujourd’hui pas au niveau. Dans toutes les lignes il y a des faiblesses qui sont très importantes. La deuxième chose, c’est : Est-il capable de se remettre en question. Aujourd’hui il a une organisation de jeu comme le PSG sauf qu’il n’a pas les joueurs de Paris… Ils ont les pieds tordus, dès qu’ils faut éclairer le jeu, faire une passe décisive, un décalage, il n’y a plus rien. Ce sont des joueurs très moyens qui jouent avec de l’enthousiasme."

"Pour moi, il faut déjà renforcer ta défense et arrêter de jouer en se disant qu'on va avoir la maîtrise, en partant la fleur au fusil. Non, offensivement tu es maladroit et défensivement en un contre un tu perds tous les duels. Donc il va falloir que Gattuso se pose et se dise : "Aujourd’hui, mon effectif, c’est ça. Qu’est-ce que je peux mettre en place pour qu’ils jouent dans les meilleures conditions". Il faut qu’il soit capable de trouver une organisation pour tirer le meilleur de son équipe. Il n’a pas le choix car on ne va pas encore changer d’entraîneur..."

