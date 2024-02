OM : Gattuso lâche ses vérités sur la réunion de crise et sur Clauss

Zapping But! Football Club

Gennaro Gattuso était en conférence de presse à la veille du match contre Metz. L'Italien a fait le point sur son effectif. "Kondogbia devrait réintégrer le groupe à partir de dimanche.Veretout et Murillo devraient le rejoindre à partir de lundi", a-t-il expliqué. Avant d'évoquer la réunion de ce début de semaine, après la défaite à Lyon (0-1).

"Ces rencontres ont été très positives"

"Avec mon équipe, c'est quelque chose que nous faisons très souvent, entre nous. Il est vrai que cette semaine a été particulière, mais nous avons organisé cette rencontre avec les supporters, qui était à mon sens très importante, dans un esprit de paix et d'amour envers l'équipe et le club. La rencontre s'est déroulée dans un esprit éducatif, avec la participation de Pablo (Longoria), Stéphane (Tessier), moi-même et l'équipe. Nous avons souvent répété que ce que nous faisons actuellement n'est pas suffisant. Il est nécessaire d'en faire davantage, et il est évident que nos résultats actuels ne sont pas satisfaisants. Ces rencontres ont été très positives."

Enfin, Gattuso a évoqué le cas Jonathan Clauss. "Jonathan est un leader, un joueur important. Il faut être exigeant envers soi-même, envers ses partenaires, et c'est à partir de là que nous pourrions réellement avoir un déclic, que nous pourrions nous éloigner de cette période difficile. Mais cela ne se fera pas en réfléchissant sur le plan individuel."

