OM : Gattuso annonce un coup dur avant Lorient et envoie un scud à Marcelino

Kondogbia

"Il a encore un petit problème sur le plan médical. J'ai parlé avec le joueur ce matin. Il n'est pas disponible."

La suspension de Ndiaye

"J'ai parlé avec le joueur. Je ne peux rien faire là-dessus. Je n'ai pas envie de m'exprimer. C'est normal que le joueur soit déçu. C'est un peu excessif mais je respecte le rôle des arbitres."

"Ce n'est pas suffisant ce qu'on a fait jusqu'ici à l'extérieur"

Les difficultés de l'OM à l'extérieur

"C'est une question que vous me posez souvent. Il n'y a pas d'explication. On prend des buts en fin de match. On joue bien à domicile, on joue moins bien à l'extérieur. Il y a eu de la qualité contre Nice, Monaco, Lens... Il faut savoir souffrir un peu plus. Ce n'est pas suffisant ce qu'on a fait jusqu'ici. C'est une question de mentalité. On doit faire plus. Si on pense que les adversaires vont nous dérouler le tapis rouge... Les adversaires sont prêts à chaque fois. Il faut vraiment faire plus. On ne doit pas avoir la sensation d'être une équipe "malade" à l'extérieur."

Gueye

"Il est disponible. Bravo à lui. Je l'ai toujours intégré au groupe. On savait qu'il allait revenir dans l'équipe. On compte sur lui. Il peut évoluer en 6 ou en 8. Il a récupéré pas mal de ballons quand il est entré mercredi."

Lorient

"C'est une équipe qui défend à quatre derrière et construit à trois. J'aime bien leur organisation. Vous connaissez nos difficultés quand on joue en Bretagne. Ce sera difficile. Cette équipe a des idées très claires. Il faudra faire une vraie performance. Ils ont des latéraux qui s'écartent sur la largeur."

"Murillo aurait mérité de jouer plus avant mon arrivée"

Le scud envoyé à Marcelino pour Murillo

"Est-ce que je suis surpris positivement pour Amir Murillo ? Quand je suis arrivé, il n'avait même pas disputé une minute. J'ai eu des choix à faire. Quand on voit un joueur à la TV, ce n'est pas la même chose que de le voir en vrai. Il aurait peut-être mérité de jouer plus avant. Il travaille dur. Il n'est jamais dans les polémiques. C'est une belle surprise sur le plan technique et humain."

Propos retranscrits par RMC Sport.

