OM : Gattuso perd un titulaire contre le Stade Rennais... et l’OL ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Joaquin Correa sera bel et bien absent pour affronter le Stade Rennais (20h45). Selon L’Équipe, l’attaquant argentin souffre de la cheville et il pourrait même être absent plus longtemps encore, même si les médecins de l’OM évalueront la situation au jour le jour. Gennaro Gattuso n’a donc pas l’embarras du choix au moment de composer son attaque face à l’équipe bretonne. Après une séance vidéo, l’entraîneur de l’OM a dirigé un ultime entraînement pour évaluer l’état de forme de ses hommes.

Murillo relancé à la place de Lodi ?

Il ne devrait pas y avoir de nombreux changements et c’est probablement Iliman Ndiaye qui remplacera numériquement Correa.

En défense, en revanche, le technicien italien pourrait lancer Michaël Murillo dans le couloir gauche de la défense à la place de Renan Lodi qui a souffert physiquement face à l’Ajax. Enfin, la charnière Samuel Gigot et Chancel Mbemba devrait être reconduite.

Podcast Men's Up Life