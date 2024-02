OM : Gattuso s’entête mais fait quelques choix forts pour Brest

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Alors que les supporters de l’OM réclament à cor et à cri le retour d’une défense à cinq qui lui avait plutôt réussie à la fin de l’année 2023, Gennaro Gattuso persiste et signe. Selon L’Equipe, le technicien italien – qui doit composer sans quelques lourdes absences au milieu (Veretout, Gueye, Rongier, Nadir) et sans son vice-capitaine Samuel Gigot (suspendu) – va continuer face à Brest ce soir (20h45) avec son 4-3-3 peu efficace du moment.

L’attaque remodelée face à Brest ?

Absent contre le Shakthar Donetsk car non qualifié en Coupe d’Europe, Jean Onana va faire son retour dans le onze à Francis Le Blé. Probablement à la place d’Amine Harit, lequel déçoit depuis son retour de la CAN. Devant, autour de Pierre-Emerick Aubameyang, cela devrait aussi bouger pour le décevant Luis Henrique ainsi que pour Faris Moumbagna, probablement remplacé par Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr selon L’Equipe.

Voici le onze d’ailleurs annoncé par le quotidien sportif ce matin : P.Lopez – Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin – J.Onana, Kondogbia (cap.), Ounahi – I.Sarr, Aubameyang, I.Ndiaye.

