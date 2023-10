OM : Gattuso va faire une immense victime dans ses futurs onze

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM trace sa route européenne. Avec son large succès d’hier contre l’AEK Athènes au Vélodrome (3-1), le club phocéen est plus que jamais en lice pour les 16es de finale de la Ligue Europa avant le match retour en Grèce. Au-delà du score, de la prestation de Vitinha et la ferveur du public, Gennaro Gattuso a fait savoir qu’il ne jouerait probablement jamais avec deux pointes.

« Difficile de débuter avec deux attaquants purs »

« Je ne sais pas si on peut aligner Vitinha et Aubameyang ensemble. Il faudra parler avec le staff, a-t-il soufflé. Pour le moment, on a déjà changé deux, trois choses au milieu. Je rappelle aussi qu'on a un effectif avec seulement deux attaquants. C’est difficile de débuter avec deux attaquants purs. Après j'espère que Vitinha marquera encore, que Pierre-Emerick marquera aussi et que j'ai ce genre de problème. »

Podcast Men's Up Life