OM : Gattuso va tenter un coup tactique à Strasbourg

Ce soir, à Strasbourg, l'OM va jouer un match très important pour la suite de sa saison. Une victoire et il pourra légitimement regarder vers le haut du classement, surtout qu'il a un match en retard. Une défaite et il devra faire une croix sur ses ambitions de qualification européenne pour mieux se concentrer sur le maintien. Cette rencontre en Alsace est presque vitale et, pour l'occasion, Gennaro Gattuso s'apprête à tenter un gros pari tactique.

Aubameyang dans le couloir gauche à la Meinau ?

Comme il l'a expliqué en conférence de presse vendredi, le secteur offensif est celui qui lui pose le plus de problèmes. Pierre-Emerick Aubameyang est très décevant en pointe, Vitinha plus intéressant mais encore très maladroit et il refuse de changer son 4-2-3-1 pour les associer. Pourtant, L'Equipe et La Provence s'accordent ce samedi matin pour dire que le Gabonais comme le Portugais démarreront ce soir à la Meinau. Aubameyang devrait jouer dans le couloir gauche du milieu offensif (avec Harit dans l'axe et Sarr à droite) et Vitinha en pointe. Ce dernier sera chargé de dégager le terrain devant pour permettre à ses partenaires derrière, notamment PEA, de trouver la faille. Enfin la bonne formule ?

🎙️ Gennaro Gattuso : « 𝘾𝙚 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 𝙛𝙖𝙘𝙚 𝙖̀ 𝙎𝙩𝙧𝙖𝙨𝙗𝙤𝙪𝙧𝙜 𝙫𝙖 𝙚̂𝙩𝙧𝙚 𝙩𝙧𝙚̀𝙨 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙩 𝙢𝙖𝙞𝙨 𝙤𝙣 𝙡'𝙖 𝙗𝙞𝙚𝙣 𝙥𝙧𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙚́. 𝙊𝙣 𝙙𝙤𝙞𝙩 𝙞𝙣𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚𝙧 𝙘𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙩𝙚𝙣𝙙𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙚𝙩 𝙧𝙚́𝙪𝙨𝙨𝙞𝙧 𝙖𝙫𝙚𝙘 𝙘𝙖𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚̀𝙧𝙚. »… pic.twitter.com/Xj5naOSpaT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 24, 2023

