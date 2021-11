OM : Gerson a encore fait parler de lui dans le vestiaire, Mandanda enrage

Zapping But! Football Club

Le cas Gerson pourrait commencer à devenir explosif. Et, surtout, faire imploser le vestiaire de l’OM. En cause, le fait qu’il soit le chouchou de Jorge Sampaoli à l’heure où certains joueurs sont baladés aux quatre coins du terrain alors que lui est mis dans les meilleures conditions pour briller.

Ce fut ainsi le cas pas plus tard que ce jeudi, où le Brésilien a pourtant failli en relayeur contre Galatasaray (2-4). Le sujet en est un en interne. « Le cas de Gerson est un sujet de discussion intense entre Sampaoli et ses adjoints, comme au sein du vestiaire, explique L’Équipe dans son édition du jour. D’autres joueurs ne bénéficient pas d’autant de crédit, comme Amine Harit, qui a disparu des radars même s’il est débarrassé de ses soucis aux adducteurs, Pape Gueye, Luis Henrique et certains anciens cadres. »

Le quotidien sportif cite les exemples très parlants de Steve Mandanda ou Jordan Amavi, tauliers d’André Villas-Boas et qui sont désormais mis sous l’éteignoir par leur statut de doublures sous Sampaoli. Et pendant ce temps-là, Gerson erre comme un fantôme...

👉🏼La compo probable de l’OM face à Troyes :

Lopez



Saliba Balerdi Peres



Rongier Kamara Guendouzi



Payet©️



Harit Milik Konrad



