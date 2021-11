OM : Gerson est furax, un joueur marseillais balance !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le Brésil s’est enlevé une belle épine du pied. Déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la Seleçao de Tite va pouvoir procéder à une très riche revue d’effectif avant la phase finale programmée au Qatar entre le 18 novembre et le 21 décembre 2022. Gerson (24 ans) en fera-t-il partie ?

Si le milieu de terrain brésilien garde une certaine cote auprès de son sélectionneur, son début de saison décevant sous le maillot de l’OM peut engendrer quelques doutes. Même son coéquipier Luan Peres est obligé de dire que son compatriote est dans le dur... et visiblement bien irrité par sa sa situation personnelle.

« Il faut qu’il s’adapte à la L1 et à des postes différents de ceux auxquels il était habitué au Flamengo. Il prend ses marques mais il va bientôt retourner la situation. Là, il est agacé, c’est normal. Mais ça va venir. À son retour de Seleçao, il aura plus de confiance et il va nous aider », a expliqué le défenseur brésilien dans L’Équipe. Les supporters de l’OM commencent à s’impatienter.

