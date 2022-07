OM : Gerson s’est réconcilié avec Tudor, un titulaire et d'autres joueurs victimes du Croate !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Gerson et Igor Tudor se sont bien pris le bec cette semaine à l’OM. Au terme d’une séance, le Brésilien a eu une forte dispute avec son entraîneur devant Samuel Gigot, Simon Ngapandouetnbu et Mattéo Guendouzi, et le reste du groupe a vite appris la colère du Brésilien. « Il voulait prendre ses affaires et partir », témoigne un joueur marseillais dans L’Équipe. Très énervé, Gerson a même quitté un temps la résidence des joueurs. Une réunion de crise avec des membres du staff et de la direction a permis d’aplanir les tensions, et réunir les deux hommes autour du barbecue de la paix.

Ünder prend les foudres de Tudor

« Il y a eu un désaccord, une sorte de malentendu entre Gerson et le coach, mais ce n’est pas grand-chose, assure le père et agent du joueur, Marcao. Il ne faut pas gonfler cette histoire ou en faire une polémique. Ce sont des choses du football, rien de plus. Ils apprennent à se connaître… »

Cette dernière phrase aurait tendance à rassurer les supporters de l’OM sur ce qu’il se passe vraiment à la Commanderie depuis l’arrivée de Tudor. Sauf que L’Équipe ajoute que Gerson ne serait pas le seul joueur ciblé par ses mots durs : certains éléments du groupe, et des jeunes joueurs, comme Cengiz Ünder, y ont eu droit. Ambiance...

