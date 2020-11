OM : Gignac délivre deux conseils précieux à Payet

Entré pour la dernière heure du match à Strasbourg hier soir, Dimitri Payet a réussi à se montrer décisif. Après avoir tenté de déborder, le Réunionnais s'est retrouvé au sol quand le ballon lui est revenu dessus. Quasiment allongé, il a réussi à centrer pour la tête de Dario Benedetto, qui a dévié en retrait pour Morgan Sanson. La frappe surpuissante de l'ancien Montpelliérain a transpercé les filets alsaciens et offert un succès bienvenu en ces temps de crise à l'OM.

De là à ce que Payet retrouve la confiance, il y a tout de même un gouffre. Car le meneur de jeu, en méforme, n'est que l'ombre de lui-même depuis le début de la saison et il se trouve accablé par la critique. Heureusement pour lui, il peut compter sur quelques soutiens, dont celui de son ancien coéquipier André-Pierre Gignac (ils ont joué ensemble de 2013 à 2015 à Marseille) :

"Il faut juste qu'il rase sa tête et arrête avec ses cheveux !, a commencé par rigoler l'attaquant des Tigres à Téléfoot. Je n'ai pas pour habitude de critiquer mes anciens partenaires. Je sais que l'environnement marseillais n'est pas facile. Dim' est intelligent, il doit lui-même savoir qu'il est en méforme, après c'est une question de confiance. Techniquement, il est au-dessus de tout le monde. Rater un pénalty, ça arrive. J'espère qu'il va rapidement revenir à son meilleur niveau. C'est une question de confiance."

Gignac sur @telefoot_chaine : "Dès qu'il y a un match de l'OM, j'ai la chance d'avoir le câble ici, on peut voir tous les matchs. Le vélodrome me manque, le maillot me manque et franchement, je pense qu'avec mon niveau physique actuel, je peux encore rendre des services." #TeamOM pic.twitter.com/14r6mBvj0g