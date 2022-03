OM : Granit Xhaka (Arsenal) se paye le président du FC Bâle

Zapping But! Football Club OM : faut-il reposer Dimitri Payet ?

Passé par le FC Bâle, futur adversaire de l'OM en Ligue Europa Conférence, Granit Xhaka, le milieu de terrain d'Arsenal, pointe sur Instagram la mauvaise gestion du club suisse au lendemain de sa défaite sur la pelouse du leader, le FC Zurich (2-4). « Voilà ce qui arrive, chers fans, lorsqu'on fait jouer ses joueurs et qu'on pense gagner ainsi. Il faut aligner des gars qui savent de quoi il en retourne ! On voudrait que les anciens reviennent ? Avec cette politique ? Jamais ! Certainement pas avec ces manières. Les seuls qui me font de la peine, ce sont les supporters ».

Le président David Degen semblerait être dans le viseur du capitaine de la Nati... Le FC Bâle compte à présent 13 points de retard sur le FC Zurich, et 3 sur les Young Boys de Berne.