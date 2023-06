OM : graves incidents à Ajaccio entre supporters, match annulé ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

C'était hier soir, à la veille du match de la 38e journée de Ligue 1 entre Ajaccio et l'OM. Comme cela était redouté, des supporters ajacciens et marseillais se sont violemment affrontés dans le cœur d'Ajaccio. A tel point que la police municipale de la ville corse a été obligée d'intervenir. Des images que vous pouvez voir ci-dessous.

Incidents dans les rues d’Ajaccio: le maire de ⁦@VilledAjaccio⁩ Stéphane Sbraggia demande l’annulation de la rencontre ACA-OM de demain ⬇️⬇️⬇️#Ligue1 #ACAOM pic.twitter.com/NvBXT1GzmV — France 3 Corse (@FTViaStella) June 2, 2023

"Limiter la casse"

Hier soir, toujours, le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a demandé l'annulation du match. "Oui, il faut annuler le match et faire en sorte que les supporters marseillais ne débarquent pas. Quand on a un trouble à l'ordre public effectif, d'atteinte à la sûreté des personnes et des biens, je pense que ces mesures là ne sont pas disproportionnées. Il est encore temps de limiter la casse."

Pas moins de 600 supporters de l'OM sont attendus à Ajaccio ce samedi.