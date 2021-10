OM : Guendouzi a fait des misères à un autre Marseillais que Gerson !

Zapping But! Football Club

La brouille entre Gerson et Mattéo Guendouzi en plein match entre l’OM et le RC Lens (2-3) a été suffisamment commentée pour en rajouter. On rappellera juste que la recrue d’Arsenal était très remontée contre le renfort brésilien en l’accusant de ne pas faire les efforts nécessaires pour le collectif.

Ensuite, on a appris que ce même Guendouzi commençait aussi à agacer certains de ses coéquipiers dans le vestiaire de l'OM par ses prises de position trop tranchées, voire théâtrales. Le milieu de terrain de 22 ans est comme cela et Jorge Sampaoli l’adore comme cela.

« Je partage tout avec Milan, je me bats avec lui »

Il faudrait surtout demander à son petit frère Milan ce qu’il en pense. Âgé de 20 ans, ce dernier a paraphé un contrat professionnel portant jusqu'en 2024 avec l’OM après être passé dans les rangs de Lorient, Troyes et Pontivy. Aujourd’hui, il s'entraîne avec l'équipe de National 2 et n'a pour l'instant pas fait d'apparition avec le club phocéen cette saison.

Son aîné veille au grain sans lui faire de cadeau. « Je partage tout avec Milan, je me bats avec lui, je le tape à la Play, j'ai toujours tout fait avec lui, a-t-il récemment affirmé dans Onze Mondial. Je suis content qu'il soit à l'OM avec la réserve. Je suis content qu'il soit à côté de moi, j'espère qu'il fera aussi carrière et qu'on puisse jouer un jour ensemble en professionnel. Ce serait la plus belle des chances, ce serait une grande fierté. Et si on pouvait jouer ensemble à l'OM, ce sera magnifique. Je l'espère de tout coeur. »