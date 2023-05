OM : Guendouzi apporte son soutien à un partenaire moqué

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

En plus d'être un modèle d'engagement sur un terrain, Mattéo Guendouzi est un très bon coéquipier. Qui sait secouer ses partenaires (comme Gerson contre Lens l'an dernier) ou leur apporter un soutien franc et massif. Le milieu l'a fait hier envers Vitinha. Interrogé sur les performances très contrastées du jeune attaquant portugais arrivé en janvier, Guendouzi a rappelé que le changement avait été brutal pour l'ancien joueur de Braga et qu'il lui fallait un nécessaire temps d'adaptation. Mais que l'envie et le talent sont là, ce qui est le plus important.