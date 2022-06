OM : Guendouzi dérape en plein Paris, l'affaire classée sans suite

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

C'est le quotidien régional, Le Parisien, qui dévoile les faits. Jeudi dernier, alors qu'il se trouvait à Paris, le milieu de terrain de l'OM, Mattéo Guedouzi, était contrôlé sans permis sur les Champs-Élysées.

Lorsque les policiers vérifient son permis, il apparaît qu'il a été suspendu par le préfet de police de Marseille, depuis un excès de vitesse datant du 11 avril dernier. Direction le commissariat donc, afin que Guendouzi s'explique. Et s'explique. La suspension en question, notifiée le 15 mai, avait en réalité été envoyée… au siège de l’OM et non pas au domicile du joueur. Ce n’est donc pas lui qui a reçu ce courrier en main propre.

Le parquet a donc effectué un classement sans suite pour infraction non caractérisée. Mais Guendouzi n'a désormais plus de permis.

Benjamin Danet

Rédacteur