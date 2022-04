OM : Guendouzi envoie un message fort au Stade Rennais et à l'OGC Nice pour le sprint final

Zapping But! Football Club OM : podium de L1 ou Europe, faut-il sacrifier l'un des deux ?

Avant le passage de Jorge Sampaoli, c'est Mattéo Guendouzi qui s'est présenté ce vendredi devant la presse à deux jours de la réception de Montpellier, en clôture de la 31e journée de Ligue 1.

"On aura de belles choses en fin de saison"

Le milieu de terrain français a été interrogé sur les concurrents de l'OM pour la deuxième place au classement, que sont le Stade Rennais et l'OGC Nice. "Rennes et Nice, ce sont deux très belles équipes, mais à nous de rester concentrés sur ce qu'on a à faire et on aura de belles choses en fin de saison", a déclaré Mattéo Guendouzi devant les médias.

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒆́𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆 #OMMHSC🎙



𝙈𝙖𝙩𝙩𝙚𝙤 𝙂𝙪𝙚𝙣𝙙𝙤𝙪𝙯𝙞 🇫🇷 et 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞 🇦🇷 sont en direct sur notre chaîne @TwitchFR📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 8, 2022

Pour résumer Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception de Montpellier, Mattéo Guendouzi a été interrogé sur les concurrents de l'OM pour la deuxième place au classement, que sont le Stade Rennais et l'OGC Nice.

Fabien Chorlet

Rédacteur