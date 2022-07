OM : Guendouzi salement chambré par un joueur du Betis sur les réseaux sociaux

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Lors du match amical entre le Betis Séville et l'OM (1-1), une petite échauffourée a éclaté en fin de match juste après l'égalisation des coéquipiers de Nabil Fekir. La légende du club Joaquin, s'en est pris à Matteo Guendouzi qui a réagit en le poussant, puis le Mexicain Andres Guardado s'en est mêlé en venant tirer les cheveux de l'international français. Quelques heures après le match, le capitaine du Betis s'est amusé de ce moment de tension en se mettant en scène avec une perruque dans une photo Instagram, se moquant de la tignasse de Guendouzi.

Les cheveux de Guendouzi encore moqués sur les réseaux sociaux

"Tu vas me faire hésiter à changer de coupe" a légendé, hilare, le joueur de 41 ans. La presse espagnole explique que le chambrage de Joaquin sur le but est arrivé en réponse à de nombreux accrochages du milieu marseillais pendant le match. Le briscard sévillan n'est pas le premier à s'en prendre à la dense chevelure de l'ancien Gunner. Le Néerlandais Patrick Van Aanholt s'était déjà invectivé avec Guendouzi après un match face à Galatasaray "Petit bonhomme va devoir se détendre avant que je ne lui arrache cette perruque de la tête" avait-il écrit sur un ton un peu plus brutal que l'Espagnol.

Guendouzi qui se fait encore arracher les cheveux 😭😭 #BETISOM pic.twitter.com/2yWGX0ylt3 — Ⓜ️ (@OMfamily13) July 27, 2022