OM : Harit promet de chaudes retrouvailles à Marcelino

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Reboosté par ses trois victoires consécutives, l'OM aborde la réception de Villarreal avec le moral au plus haut. Et la volonté de faire regretter à Marcelino ses critiques, au moment de son départ à l'automne dernier. L'entraîneur du Sous-Marin Jaune a dirigé les Phocéens de juillet à fin septembre. Il a quitté la Provence après la réunion entre la direction et les ultras, qui a dégénéré, assurant par la suite qu'aucun projet sérieux ne pouvait être construit dans un club aussi instable. Les supporters sont remontés et lui préparent une belle bronca ainsi que des banderoles bien senties.

"On sait que ça va être chaud"

Et les joueurs ? A priori, ils sont également très motivés. C'est ce qu'a fait comprendre Amine Harit ce dimanche au micro de Téléfoot : "On sait que ça va être chaud, notamment par rapport aux récentes déclarations qu'il a pu avoir. Honnêtement, ça nous a donné encore plus d'envie de faire un gros match jeudi". Dommage que le virage nord soit fermé pour cette grande occasion !

Amine Harit sur les retrouvailles avec Marcelino, lors d'OM - Villarreal en Ligue Europa



"On sait que ça va être chaud, notamment par rapport aux récentes déclarations qu'il a pu avoir. Honnêtement, ça nous a donné encore plus d'envie de faire un gros match jeudi." @MamoodTraore pic.twitter.com/D2zcMhyV74 — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 3, 2024

