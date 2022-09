OM : homophobie, policier blessé, supporters arrêtés... dans le viseur de l'UEFA, le club se défend

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Hier soir, l'OM a concédé sa 14e défaite sur ses 15 derniers matches en Ligue des champions, sur le terrain de Tottenham (0-2). t des débordements ont eu lieu. Cinq supporters marseillais ont été arrêtés par la police londonienne à la fin de la rencontre et un policier aurait été blessé, à la main (fracture) lors d'une arrestation dans le parcage visiteurs. Ce qui a incité l’UEFA à ouvrir une procédure disciplinaire contre le club marseillais.

Rouge Direct s'indigne

Sous le coup d’un sursis, l'OM a préparé sa défense. RMC révèle en effet que « le club olympien a recueilli beaucoup de témoignages de supporters marseillais qui affirment avoir reçu des projectiles notamment après le deuxième but de Tottenham, ce qui aurait envenimé les choses. Du côté des supporters et du club, on affirme également qu’il n’y a absolument aucune intention homophobe ou anti-LGBT dans l’acte d’arracher le drapeau situé près du parcage. Celui-ci contenait simplement le logo de Tottenham c’est pour cela qu’il aurait été visé par les supporters marseillais ».

A noter par ailleurs que l’association Rouge Direct a dénoncé ce jeudi « l'acte homophobe » des supporters de l’OM en marge du match à Tottenham. Pas le premier, selon l'association... « L’homophobie dans le football s’est de nouveau illustrée de manière violente et répugnante hier soir au Tottenham Hotspur Stadium, a publié l’organisme via un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Les clubs de Ligue 1, comme l’OM, bénéficient d’une impunité inadmissible quand des actes homophobes ont lieu dans leurs stades ou quand ils sont commis, comme hier, par leurs supporters dans les stades où ils sont accueillis. »