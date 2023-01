OM – Hyères : la victime de Bailly envoyée en réanimation, le défenseur marseillais risque gros !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Lors de Hyères – OM (0-2) en 32e de finale de Coupe de France, Eric Bailly s'est rendu coupable d'une faute d'une rare violence sur l'attaquant adverse Almike Moussa N'Diaye. Faute qui lui a valu un carton rouge direct et – probablement – une très lourde suspension de la FFF, une instance réputée beaucoup plus dure que la LFP en sanction.

Admis à l'Hôpital Nord de Marseille par précaution

A l'issue de la rencontre, Mourad Boudjellal a fait une annonce sur son joueur, lequel va être admis à l'Hôpital Nord de Marseille après son passage rapide à celui de Martigues : « Il a été transféré à l'Hôpital Nord et il l'ont admis en réanimation, par précaution (…) On prie pour que tout se passe bien pour lui. C'est un garçon super et un de nos meilleurs éléments ». Dans le staff, on explique cette décision par la volonté d'appliquer le protocole commotion.

Bailly est venu aux nouvelles

Penaud suite à sa faute, l'Ivoirien s'est rendu dans le vestiaire d'Hyères après la rencontre pour prendre des nouvelles comme l'a fait savoir l'entraîneur adjoint Zaki Noubir à Maritima : « Bailly est vite venu dans notre vestiaire pour offrir son maillot et surtout prendre de ses nouvelles ».