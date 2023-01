OM - Hyères-Toulon : les nouvelles menaces de Boudjellal en Coupe de France

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Le 32e de finale de la Coupe de France entre l’OM et Hyères-Toulon pourrait faire pschitt. En cause ? Mourad Boudjellal, le patron du club varois, qui menace toujours d'aligner une équipe B pour contester contre le lieu du match, Martigues.

« On nous a retiré la magie »

« Je déciderai samedi matin de l’équipe qui jouera contre Marseille. Il y aura onze êtres humains sur le terrain, menace-t-il dans La Provence. Je suis toujours dans le même état d’esprit. Je n’ai rien contre Martigues, rien contre Marseille, mais je trouve que ce contexte est incroyable. Ne pas pouvoir jouer chez nous est impensable. C’est une grande déception. C’était une joie d’accueillir les Olympiens à Toulon, j’en étais fier. Ces joueurs de l’OM, on les regardait avec de grands yeux, imaginer les gamins les voir à Toulon, c’était quasiment de la science-fiction, c’était magique. Et on nous a retiré la magie. »

🔵⚪️ Pouvez-vous me parler d'un match de Coupe de France de l'OM, qui vous a marqué, en bien ou en mal, au XXIème siècle ? pic.twitter.com/MuZ2ueCU86 — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) January 5, 2023

Pour résumer Alors que le club qu’il préside, Hyères-Toulon, doit affronter l’Olympique de Marseille samedi en 32es de finale de la Coupe de France (15h30), Mourad Boudjellal ne sait toujours pas quelle équipe envoyer sur le terrain de Martigues !

Bastien Aubert

Rédacteur