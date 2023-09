OM : immense coup de tonnerre pour la vente du club !

Le serpent de mer de la vente de l’OM refait surface. Alors que les supporters du club phocéen avaient enterré ce dossier pour se concentrer sur le mercato de Pablo Longoria, le sujet a été remis au goût du jour par un journaliste grec qui avait expliqué que Frank McCourt comptait bien vendre le 6 août dernier.

« Les exigences de Frank McCourt sont encore très élevées, mais les fonds saoudiens font de gros efforts, a expliqué le journaliste de Sport FM sur Twitter. Les pourparlers sont en cours, nous sommes dans un mois crucial et des choses vont se passer. Si l’OM change de mains, il y aura d'énormes changements dans l'équipe et dans toute l’organisation. De la direction du conseil d'administration au personnel de football, en passant par le service de recrutement et l'équipe. l’Olympique de Marseille serait à nouveau compétitif ! En juillet, l’accord était sur le point d’être finalisé, mais tout a soudainement changé. Tout le monde était convaincu que le rachat serait finalisé, le fonds saoudien ayant obtenu l'autorisation de tous les organismes. » La réaction de l’excellent compte La Minute OM devant ces informations ? Un simple émoji en train de bailler...

News about #teamOM possible takeover



Frank McCourt requirements are still very high, but Saudi Arabia fund are pushing hard. Talks ongoing, we are in a crucial month and things will happen. https://t.co/qeT89SjSN0