OM : immense surprise, un coach bien connu de l’OL arrive aujourd’hui à Marseille !

Un nouvel entraîneur arrive à l’OM. L’Équipe, Foot Mercato et Fabrizio Romano s’accordent tous à dire que Gennaro Gattuso sera le remplaçant de Pancho Abardonado ! « Gennaro Gattuso est à un pas de devenir le futur entraîneur de l'OM, indique Santi Aouana sur Twitter. L'entraîneur italien est en pole position pour remplacer Marcelino et devrait diriger sa première séance d'ici la fin de la semaine. »



Romano précise que le technicien italien, que l’OL vient de recaler au profit de Fabio Grosso, est attendu ce mercredi à Marseille, où il sera quoi qu’il arrive dans les prochaines 24 heures. Le « here we go » est donc bel et bien lancé entre l’OM et Gattuso.

Olympique Marseille are set to appoint Gennaro Gattuso as new manager! It’s almost done 🚨⚪️🔵 #OM



Gattuso has accepted, as first called by @footmercato tonight — OM want to get it done on Wednesday.



Italian coach set to fly to Marseille in the next 24h. pic.twitter.com/28HXp8KmRJ