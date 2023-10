OM : incroyable coup de tonnerre, l'OL plutôt que l'OM racheté par l'Arabie saoudite ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Depuis plusieurs années maintenant, le serpent de mer d'un rachat de l'Olympique de Marseille par l'Arabie saoudite revient sans cesse, en particulier ces derniers jours. Et ce mardi, c'est le journaliste, Yacine Ferguson, qui met son grain de sel.

Des sources proches du PIF (Fonds d'investissement Public saoudien) aurait assuré à notre confrère que l'Arabie saoudite aurait un plan pour racheter le club phocéen mais que la vente serait retardée pour deux raisons.

L'Arabie saoudite prêt à faire faux bond à l'OM pour l'OL ?

La première serait que le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, se montrerait pour l'instant trop gourmand financièrement et la seconde serait que le milliardaire américain, dans le cas où une vente aura eu lieu, voudrait rester actionnaire du club et garder un pourcentage au sein de l'OM, ce que le PIF ne voudrait pas.

Et Yacine Ferguson nous apprend surtout, et c'est ça le plus croustillant, que si elle ne parvient pas à racheter l'OM et que Frank McCourt continue de camper sur ses positions, l'Arabie saoudite pourrait se rabattre, sur l'autre Olympique, c'est-à-dire l'Olympique Lyonnais, le club rhodanien présentant l'avantage d'être propriétaire de son stade, d'avoir un centre de formation qui fait partie du Top 5 européen et d'être côté en bourse. Affaire à suivre donc...

