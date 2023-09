OM : incroyable revirement de situation pour Longoria... et Marcelino ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

C'est du grand n'importe quoi du côté de Marseille en ce mardi 19 septembre ! Annoncé démissionnaires, Pablo Longoria et Marcelino pourraient finalement rester ! C'est déjà une certitude pour le président espagnol, selon L'Equipe et La Provence. Le dirigeant a vraiment songé à partir après la réunion houleuse qu'il a eue avec les ultras hier mais il a échangé avec Frank McCourt ce mardi et a finalement décidé de poursuivre sa mission.

Marcelino a lié son destin à celui de McCourt

Son maintien aux commandes du club pourrait avoir un impact direct sur l'avenir de Marcelino. Egalement annoncé démissionnaire, l'entraîneur a lié son avenir à celui de son compatriote. Si Longoria reste, il devrait également rester, surtout qu'il n'aurait pas de raisons sportives de s'en aller. Plusieurs médias assurent en effet qu'il est convaincu de pouvoir donner un vrai style à l'OM alors que le début de saison a été extrêmement décevant. Il y a deux heures, on imaginait l'Olympique de Marseille aller à Amsterdam jeudi sans président et avec Jean-Pierre Papin sur le banc. Finalement, Longoria et Marcelino devraient être là. Enfin, c'est la vérité de cette heure...

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

Pablo Longoria affirme, en privé, qu’il vient d’avoir Frank McCourt au téléphone et qu’il ne démissionnera pas, après y avoir songé la nuit dernière #OM @lequipe — Mathieu Grégoire (@Serguei) September 19, 2023

