OM : Jérôme Rothen fracasse André Villas-Boas

Les matches de Champions League passent, l'OM empile les défaites et André Villas-Boas ne sait plus quoi faire. Le Portugais a tenté un coup tactique contre Manchester City (défense à cinq), a laissé des titulaires sur le banc à l'aller comme au retour contre le FC Porto mais rien n'y a fait? Avec 13 défaites consécutives, les Phocéens ont établi un nouveau record en C1. Et l'entraîneur marseillais s'est attiré les foudres de Jérôme Rothen sur RMC.

"C'est incroyable de tenir un tel discours"

“Si j’avais trois points à donner sur l’OM après sa défaite contre Porto, c’est mauvais, mauvais et mauvais. Mauvais sur toute la ligne les joueurs, mauvais Villas-Boas et mauvaise communication. Dernièrement, j’ai quand même appris que l’Europa League, ils n'en ont rien à carrer. Quand tu prends une tarte comme ça en Ligue des champions, c’est quand même incroyable de tenir un tel discours !”

Focalisé sur le championnat, où il espère qualifier à nouveau l'OM pour la Champions League, André Villas-Boas a effectivement déclaré être moyennement intéressé par un parcours en Europa League. Cela s'explique aussi par le fait qu'il voit bien que son effectif réduit a beaucoup de mal à enchaîner les matches tous les trois jours. Mais force est de reconnaître que Jérôme Rothen n'a pas tort non plus…