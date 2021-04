OM : Jorge Sampaoli fait du tri en prévision du Mercato et malmène les Minots

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Depuis son arrivée à l'OM il y a un mois, Jorge Sampaoli (61 ans) a déjà imposé sa patte aux entraînements à la Commanderie. Désireux d'avoir une équipe avec beaucoup de grinta, l'Argentin est un adepte de la doctrine « on joue comme on s'entraîne ». L'Equipe résume : « En résumé, avec lui, c'est cours ou crève. Ça passe ou ça casse ».

En seulement quelques semaines à la Commanderie, Sampaoli aurait même déjà fait le tri entre le bon et le mauvais grain, ne se privant pas pour dire aux principaux intéressés ceux qui seraient adaptés à son style de jeu et ceux qui seront invités à plier bagage. Dans la seconde catégorie, on retrouve déjà deux joueurs en fin de contrat : Valère Germain et « l'albatros » Yohann Pelé.

Sampaoli passe ses nerfs sur la jeunesse

Jorge Sampaoli est également très dur avec les Minots issus de la formation. D'après le quotidien sportif, les savons qu'il passe aux jeunes peuvent parfois choquer de par leur virulence. Même les anciens de l'effectif n'avaient jamais vu ça.

La méthode en dégoûte aussi pas mal. « Chez les jeunes de la N2, plus grand monde n'a déjà très envie de venir participer. Souvent, à l'arrivée de l'Argentin, ils se contentaient de jouer les plots sans bouger. Pas très valorisant », écrit L'Equipe. Cette semaine, Sampaoli les avait aussi appelé en renfort à l'entraînement pour faire le nombre. Durant toute la séance, il les a fait effectuer le pressing lors des séances avec ballon. « Ils devaient rendre aux pros une fois celui-ci récupéré. Et rebelote. Toute la séance ».