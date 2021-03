OM : Jorge Sampaoli met des mots sur le naufrage collectif à Nice (0-3)

Zapping But! Football Club OM : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

A l'issue d'OGC Nice – OM (3-0) ce samedi, Jorge Sampaoli avait des choses à dire face aux journalistes. L'Argentin, qui a connu son premier revers olympien, n'a pas apprécié l'attitude de ses joueurs à l'Allianz Riviera.

« La première mi-temps nous a été plutôt favorable au début. On était supérieur dans la maîtrise et on s'est retrouvé mené 1-0 à la mi-temps de façon injuste car on a mieux joué que l'adversaire. En seconde période, nous avons commencé à abandonner notre jeu collectif. On est entré dans une anarchie de jeu qui nous a amené à commettre des erreurs (…) En première mi-temps, c'est le meilleur niveau de jeu que j'ai vu de l'équipe. Ensuite, on a vu une équipe désespérée et cela donne cette conclusion logique au match », a déploré l'ancien coach de l'Atletico Mineiro.

Sampaoli ne s'attarde pas sur les erreurs individuelles

Lancé sur l'erreur de Leonardo Balerdi sur le deuxième but, Jorge Sampaoli n'a pas voulu accabler son défenseur : « Les erreurs ponctuelles peuvent être corrigées. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'en deuxième période, on a abandonné l'esprit du jeu. On a essayé de faire la différence plus individuellement pour aller chercher l'égalisation et cela ne nous a mené nulle part. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est la désunion de l'équipe (…) On a manqué de patience et abandonné notre jeu ». Le nouveau coach olympien a aussi eu un mot pour les fans : « L'ambiance dans un club quand ça va mal, est propice à l'instabilité. Mais l'OM est une ville et un club très important. Il est de notre responsabilité de tout faire et de s'employer pour faire plaisir à nos supporters. On doit travailler pour savoir où on veut aller. On essaye de mettre en place une philosophie. Une philosophie qu'on a abandonné ce soir quand on a été mené (…) On se doit de savoir qui nous sommes dans le jeu et où on va ».