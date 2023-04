OM : Jorge Sampaoli se relâche déjà après son fiasco à Séville !

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Parti de l'OM il y a moins d'un an, Jorge Sampaoli a déjà retrouvé un nouveau challenge après le fiasco de son retour au FC Séville et son limogeage fin mars. L'Argentin de 63 ans s'est en effet engagé cette nuit, et sur la base d'un contrat jusqu'en décembre 2024, avec le Flamengo (D1 brésilienne).