OM : Kamara fait parler de lui aux côtés de Nasri

Lors de la victoire ce samedi de l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco (2-0), pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, Boubacar Kamara, qui était capitaine de l’OM en l’absence de Steve Mandanda, a disputé son 100ème match dans l’élite avec le club phocéen.

À en croire le compte Twitter @PSSportsFR, l’international Espoirs français (21 ans et 292 jours) est ainsi devenu le deuxième plus jeune joueur à atteindre la barre des 100 matchs de Ligue 1 avec l’OM au XXIème siècle derrière Samir Nasri (20 ans et 138 jours), qui a fait les beaux jours de l’équipe première olympienne de 2004 à 2008.

Plus jeunes joueurs à atteindre la barre des 100 matchs de L1 avec l’OM au XXIe siècle : #ASMOM



1⃣ Samir Nasri à 20 ans et 138 jours

2⃣ BOUBACAR KAMARA à 21 ans et 292 jours

3⃣ Maxime Lopez à 21 ans et 355 jours

4⃣ Jordan Ayew à 22 ans et 10 jours pic.twitter.com/rq7Sv8i08F — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) September 11, 2021