OM : Kamara invité à faire un choix important pour son avenir

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Après avoir refusé de quitter l'OM dans les dernières heures du mercato estival, estimant que Wolverhampton et Newcastle ne correspondaient pas à son ambition, Boubacar Kamara est confronté à un nouveau choix cornélien : celui de sa sélection. Car autant il a décidé de rester à Marseille cet été tout en prolongeant afin de ne pas partir libre, autant la question de son avenir international attend une réponse.

Né d'un père sénégalais et d'une mère française, Kamara peut porter soit le maillot frappé du Coq, soit celui des Lions de la Téranga. Jusqu'à présent, il a été Bleuets dans toutes les catégories d'âge. Quand il aura porté une fois la tunique des A, il ne pourra plus changer. C'est donc l'heure du choix pour le Minot, en attendant d'en faire un autre, plus important pour la suite de sa carrière, en mai prochain, quand reviendra le mercato estival…

Foot #Sénégal : La Fédération prête à dérouler le tapis rouge à Boubacar Kamara



Auteur de très belles performances avec le club phocéen, le défenseur de 21 ans serait dans le viseur de la Fédération sénégalaise de football !https://t.co/rh0eSaAluw pic.twitter.com/9XWeL5RuZq — Africa 🔝 Sports (@ATS_fr) September 5, 2021