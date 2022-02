OM : Kamara veut rester positif malgré le nul à Troyes

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Une semaine après Clermont (0-2), l'OM a connu un nouveau résultat décevant face à un mal-classé, cette fois Troyes (1-1). Devant au score à partir de la 28e minute et le pénalty transformé par Dimitri Payet, Boubacar Kamara et ses coéquipiers se sont laissés endormir, concédant l'égalisation à deux minutes du coup de sifflet final. Forcément rageant. Mais le Minot refuse de céder à la panique et rappelle que son équipe demeure 2e au classement.

«On a fait un bon match, on a géré mais c'est décevant, c'est le foot, a-t-il déclaré au micro d'Amazon. Ça peut basculer à tout moment et on l'a vu là, on fait une erreur d'inattention, ils mettent ce but. Il faut oublier ce match et se concentrer sur la suite. On est toujours 2e du championnat donc oui je pense qu'on est dans le vrai. Le coach a aligné les joueurs les plus frais, il n'y avait pas de fatigue, c'est plus dans la tête que ça se joue. »

