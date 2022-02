OM – Karabagh : Milik a vu double, Mandanda a été grand, les notes des Olympiens

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

En lumière (côté OM)

Milik (7) : le Polonais a été d'une efficacité clinique face à Karabagh, marquant sur ses deux premières occasions (41e et 44e). Assurément l'homme du moment dans la Cité phocéenne.

Mandanda (7) : relancé à l'occasion de ce match et capitaine de l'OM, le « Fenomeno » a été précieux devant Zoubir à 0-0 (9e) et sur plusieurs sorties. Inspiré puis sauvé par son arrête sur la frappe d'Ozobic (51e), l'international tricolore a réalisé deux gros arrêts face à Wadji (65e) et Kady (79e). Il a tenu tant qu'il a pu mais ne peut rien sur le but azéri (85e).

Gueye (6) : encore préféré à Valentin Rongier dans le cœur du jeu, le Champion d'Afrique est à créditer d'un match solide et d'une passe décisive inspirée sur le but du 2-0 signé Milik (44e). Proche du 3-0 d'une belle frappe taclée malheureusement sortie par Gugeshashvili (55e).

Gerson (4) : après une série de bons matchs depuis le début d'année 2022, le Brésilien était dans un jour sans contre Karabagh. A l'économie ou fatigué ?

Alvaro (5) : sorti de la cave quelques jours après son coup de gueule dans AS, l'Espagnol n'a pas franchement montré qu'il pouvait repasser devant le tandem Saliba – Caleta-Car. Souvent en difficulté face à la fougue des Azéris, il est quand même passé proche du 3-1 mais a trouvé la transversale (91e).

Les notes des Olympiens :

Mandanda (7) - Lirola (4), Balerdi (4), Alvaro (5), L.Peres (4) - Gueye (6), Kamara (6), Gerson (4, puis Guendouzi (69e)) - Ünder (5,5, puis Dieng (69e)), Milik (7, puis Payet (68e)), De la Fuente (4,5, puis Bakambu (68e)).

La note du match : 15/20

L'homme du match : Arkadiusz Milik (7)