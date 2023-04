OM - Mercato : Kolasinac fait une annonce sur son avenir

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Kolasinac a d'abord évoqué le match contre Lorient : " La semaine dernière, le résultat n'était pas celui que nous voulions. On voulait gagner à domicile. Vu comment nous avons travaillé physiquement et mentalement cette semaine, nous sommes prêts."

Sur les ambitions de l'OM pour la fin de saison : "Nous ne pensons pas à la quatrième place, le club mérite mieux. Tous les matchs sont importants, il faut le prouver dès ce dimanche qu'on est dedans."

"Nous croyons en nous"

Sur la course au titre : " Nous croyons en nous. Tous les gens qui supportent l'OM croient en nous aussi. Il faut gagner tous les matchs et ce qui arrive à la fin, personne ne sait."

Sur son avenir à l'OM : "On discute avec mon agent et le club, je me sens bien ici, j'aime jouer pour ce club. J'apprécie vraiment d'être ici, je me sens vraiment bien et nous verrons ce qu'il se passe dans les prochaines semaines."