OM : l'Atletico Mineiro change de discours, la tendance se confirme pour Sampaoli

Correspondant de Canal+ au Brésil, Stéphane Darmani a apporté quelques infos intéressantes concernant le cas de Jorge Sampaoli, favori pour devenir le coach de l'OM mais actuellement en poste du côté de l'Atletico Mineiro.

« J'ai discuté aujourd'hui avec des dirigeants de l'Atletico Mineiro et on sent que le son de cloche est un peu différent que ces derniers jours. On sent une hésitation de leur côté quant à une prolongation de contrat de Sampaoli ici alors qu'ils semblaient assez certains de le prolonger avant la fin de saison dans trois journées », a-t-il glissé.

L'Atletico Mineiro lâché par son mécène pour Sampaoli

Pour lui, les derniers échos du Brésil sentent très bons pour Marseille : « L'investisseur américain fortuné qui devait faire pencher la balance en faveur de l'Atletico ne rentrera pas au Brésil et ne s'asseoira donc pas à la table pour Sampaoli. Le directeur sportif, qui m'assurait il y a quelques jours que l'objectif était de renouveler Sampaoli, me dit désormais que l'objectif est d'abord de bien terminer la saison et que nous verrons après. Après, c'est à dire le 25 février. C'est à dire la date où Sampaoli devrait normalement s'engager pour Marseille, faute de trouver un accord avec l'Atletico Mineiro ».

Une résignation marquée des dirigeants de l'Atletico Mineiro, jusqu'à présent très confiant. Un vrai changement de cap au Brésil qui doit ravir les supporters de l'OM, pas forcément très rassurés par les premiers échos auriverdes autour d'un dossier qui les tient en haleine depuis une dizaine de jours...