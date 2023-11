OM : l'attaque de Gattuso tique, deux ex flambent !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

A l'image de Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha, les attaquants de l'OM déçoivent cette saison et l'ombre d'Alexis Sanchez plane toujours sur le Vélodrome. Poussé vers la sortie cet été, Ruslan Malinovskyi a quant à lui fait trembler les filets avec le Genoa. Sur le terrain de Frosinone (2-3), l'Ukrainien a marqué d'une belle frappe qui a rappelé son but face au PSG en Coupe de France la saison passée. Son premier but en Italie cette saiso.

Malinovskyi et Thauvin buteurs en Italie

Titulaire pour la deuxième fois consécutive, Florian Thauvin a quant à lui marqué, de la tête, lors de la défaite de l'Udinese à l'AS Rome (1-3). C'est le deuxième but de l'ancien Marseillais en Serie A cette saison.

