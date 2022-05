OM : l'élimination face à Feyenoord rappelle un douloureux souvenir

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

On vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Lorsque l'OM de Bernard Tapie, son président, marchait sur le football français et prétendait rejoindre le toit de l'Europe. Le club phocéen n'en avait pas été loin d'ailleurs lors de la saison 1989-1990, sorti de la Coupe d'Europe des Clubs Champions par Benfica au terme d'une demi-finale retour à jamais entachée d'une main (de Vata) pas sanctionnée par l'arbitre du match.

Cette défaite, injuste et qui avait fait couler beaucoup d'encre, est revenue sur le devant de la scène au pris d'une statistique. Car, en effet, l'OM éliminé en demi-finale, comme hier soir par Feyenoord, c'est très, très rare. Il faut remonter à plus de trente ans, et Benfica donc, pour que les Phocéens ne se qualifient pas pour la finale.

Dommage.

1/2 - Marseille a été éliminé au stade des demi-finales d’une compétition européenne pour la 1re fois depuis 1989/90 en C1 (face à Benfica, 2-1, 0-1). L’OM s’était qualifié lors de ses 4 dernières participations aux demi-finales de C1/C2/C3/C4. Fin. pic.twitter.com/RtdSPsAzg7 — OptaJean (@OptaJean) May 5, 2022

Pour résumer L'OM a été éliminé de la Ligue Europa Conférence en concédant jeudi soir le match nul (0-0) sur sa pelouse du Vélodrome face aux Néerlandais du Feyenoord Rotterdam. Un échec qui n'est pas sans rappeler un autre, beaucoup plus ancien.

