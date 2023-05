OM : l’énorme coup de gueule de Rongier auprès des supporters !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

De belles festivités, le littoral marseillais en fumée, un tifo fantastique… Tout était réuni samedi soir pour que les joueurs de l’OM face un grand match, cependant cela n’a visiblement pas été le cas. En effet, les Phocéens se sont inclinés à l’Orange Vélodrome contre le Stade Brestois. Après cette nouvelle débâcle, le milieu de terrain olympien, Valentin Rongier, n’a pas caché son indignation.

« Il n’y a pas d’explication à donner, si ce n'est qu’on n'a pas été à la hauteur ce soir, comme plusieurs fois cette saison à domicile », a d’abord regretté le milieu de l’OM en zone mixte. « Ce n’est pas normal. D’autant plus que les supporteurs ont été parfaits toute la saison, avec ce qu’il y avait comme enjeux aujourd’hui c’était au moins leur offrir cette victoire pour que la fête soit encore plus belle car ils ont mis le feu à la ville mais on n'a même pas été capable de faire ça », a-t-il reconnu.

« J suis énervé, je suis touché car on n’a pas le droit de faire ça … Je n’arrive pas à trouver les mots. (...) C'est surement un tout, maintenant on finit troisième, il reste un match. On se doit de bien terminer la saison, on aurait aimé faire autrement ce soir. Il y aura des barrages à jouer, avec le cœur, ou plus si vous voyez ce que je veux dire, pour offrir la Ligue des champions à tout le monde, parce que le club le mérite », a expliqué le capitaine marseillais comme l’a retranscrit RMC Sport. Dernier rendez-vous de la saison pour l’OM le week-end prochain avec un déplacement en Corse pour affronter Ajaccio.