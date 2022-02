OM : l'entraîneur de Troyes veut défier Sampaoli sur son terrain favori

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Actuellement en danger au classement, Troyes doit impérativement prendre des points en fin d'après-midi contre l'OM. Le problème pour le club aubois, c'est que les Phocéens sont dans le même cas, eux qui ont chuté au Vélodrome (0-2) dimanche dernier contre Clermont et qui ont vu Nice leur repasser devant au classement après son nul à Strasbourg (0-0) hier après-midi.

Pour cette confrontation, le nouvel entraîneur de l'ESTAC, Bruno Irles, s'attend à une partie d'échecs avec Jorge Sampaoli. Mais a priori, il aime ça, comme il l'a déclaré en conférence de presse : "On a un grand défi sportif qui nous attend et on veut terminer cette saison sans avoir de regrets. On parle de football, mais aussi de fierté, d’orgueil, de motivation. On a tous envie de maintenir l’ESTAC dans l'élite. On fait tout pour ça. Je me lève chaque jour pour ça. On sera ensemble pour les treize prochaines rencontres, jusqu’au bout. On est unis. Marseille aura à cœur de corriger ce qu'ils ont mal fait face à Clermont, dans leur objectif d'être tout en haut. Sampaoli mettra forcément son équipe type. Il a cette flexibilité offensive et défensive et il sait comment poser des problèmes aux équipes adverses. Il n'est pas super lisible, car il s'adapte justement à ses adversaires. C'est un jeu d'échec avec lui".

👥 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 convoqué par Bruno Irles pour la rencontre face à l'OM dans le cadre de la J26 de Ligue 1 Uber Eats, demain à 17h05 au Stade de l'Aube !#ESTACOM #TeamEstac 🔵⚪ pic.twitter.com/5lOTkITRFn — ESTAC Troyes (@estac_officiel) February 26, 2022