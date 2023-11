OM : l'Espagne relance le fantasme de la vente et de l'arrivée de Zidane

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Quand ce n'est pas Thibaud Vézirian ou un pseudo-insider qui parle de la vente OM, c'est l'Espagne qui s'y colle ! Ce dimanche, AS annonce la possible arrivée de Zinédine Zidane sur le banc phocéen dans le cas où l'Arabie Saoudite arriverait au pouvoir. Le quotidien sportif espagnol assure que les négociations entre le royaume et Frank McCourt seraient bien avancées.

Dans les faits, rien ne prouve que des négociations existent

Dans les faits, rien ne prouve que des négociations ont lieu entre l'homme d'affaires et l'Arabie Saoudite. Il a été dit que les événements survenus avant l'Olympico avaient convaincu Frank McCourt que son intérêt était de vendre mais Pablo Longoria continue de travailler comme si son principal actionnaire allait encore être le même pendant plusieurs mois...

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

💥 ¡Zidane podría volver a casa!



🤔 Esta decisión estaría condicionada a la venta del club, y las negociaciones se encuentran en una fase avanzadahttps://t.co/iCHSlRX8pl — Diario SPORT (@sport) November 12, 2023

