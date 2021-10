OM : l'hommage discret du PSG aux obsèques de Bernard Tapie

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Marseille a rendu un formidable hommage à son Boss hier matin, avec ce convoi funéraire ayant rassemblé des centaines de supporters entre le Vieux Port et la cathédrale La Major. Une dernière illustration majestueuse de l'amour total que les Phocéens portaient à l'ancien président de l'OM, décédé il y a six jours et dont le cercueil avait déjà eu droit à un accueil spectaculaire au Vélodrome.

Mais hier, lors des obsèques à la cathédrale La Major, il n'y a pas que Marseille qui a rendu hommage à Bernard Tapie. Le PSG avait fait envoyer une gerbe, prise en photo par un fan. On peut y lire "Présidence PSG". Un geste classe et très digne du club de la capitale, qu'il faut souligner alors que la haine entre les deux n'a jamais été aussi grande. Preuve en est que même Monseigneur Aveline, qui a multiplié les beaux discours lors des obsèques, a trouvé le moyen de mettre un tacle à ce "club dans lequel des milliards sont investis"…

Parmi tant d'autres, une gerbe du PSG en hommage à Bernard Tapie :



