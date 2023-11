OM : l'incroyable calvaire de Villas-Boas à Porto

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Sans club depuis la fin de son aventure mouvementée à l'OM, à la fin de l'hiver 2021, André Villas-Boas a décidé de se présenter à l'élection présidentielle du FC Porto, qui aura lieu en 2024. Une initiative qui coule de source pour cet ancien ultra des Dragao. Seulement, ce qui s'apparentait à un rêve pour le Special Two est en train de tourner au cauchemar. Tout cela parce qu'en face de lui, il y a l'omnipotent Jorge Nuno Pinto da Costa, qui est aux commandes depuis le début des années 80 et qui n'a pas l'intention de passer la main.

Son domicile attaqué, un employé agressé !

A mesure que les élections se rapprochent, les menaces contre Villas-Boas augmentent en intensité. Dans la nuit de mardi à mercredi, son domicile a été attaqué et l'un de ses employés agressés ! AVB a rapporté les faits dans un message sur les réseaux sociaux : "Aujourd'hui, vers 00h48, ma résidence a été la cible d'actes de violence et de vandalisme. Des pétards ont été lancés, ce qui nous a alerté moi, un de mes collaborateurs et quelques voisins. A 4 h 30, au même endroit, mon employé a été violemment agressé par des inconnus et s'est vu voler certains biens, dont son véhicule. Ayant reçu une assistance médicale sur place, il est toujours observé dans une unité hospitalière et reçoit les soins médicaux nécessaires pour soigner ses blessures. Malheureusement, les actes d’intimidation, de vandalisme et de violence se poursuivent et je demande aux autorités de coopérer résolument pour résoudre ces incidents". D'anciens joueurs, comme Florian Thauvin, lui ont apporté leur soutien.

