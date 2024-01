OM : l’officialisation de la vente du club serait imminente !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'OM serait en passe de se faire racheter par l’Arabie Saoudite. L'information est à prendre avec des pincettes mais tous les voyants seraient enfin au vert. Après le départ de Pedro Iriondo, fidèle ami de Pablo Longoria, les spécialistes en fusion-acquisitions semblent s’accorder pour dire que l’OM va changer de propriétaire. Pour Team Football, Thibaud Vézirian réagi à cette information: “Maintenant, on nous annonce que le prochain, c’est Longoria. Vu ce qui s’est passé en septembre, tout le monde sait que l’ère Longoria touche à sa fin. Il est déjà resté beaucoup plus longtemps que prévu à un poste de président et tout porte à croire que la suite, c’est bien sûr une officialisation de cession de l’Olympique de Marseille et rien d’autre”.

L’Arabie Saoudite comme nouveau propriétaire ?

Toujours pour Team Football, Vézirian évoque un projet luxuriant pour le club: “On s’attend donc au meilleur pour la suite avec un nouveau très gros projet qui arrive et qui va ravir les supporters de l’OM, et tant mieux”. France Bleu annonce un potentiel accord entre les pays du Moyen-Orient et Zinedine Zidane, un changement majeur sur cette rumeur venait à se confirmer. Reste à voir ce qui se passera dans les prochains jours.

