OM : l'opération séduction des supporters avec Saliba a fonctionné !

Grosse satisfaction de la saison marseillaise, William Saliba n'est que prêté par Arsenal. Les supporters de l'OM espèrent que Pablo Longoria parviendra à le transféré à l'issue de la saison ou, au pire, à se le faire prêter de nouveau. D'ici là, ils font tout leur possible pour montrer au défenseur central combien ils l'aiment. Cela s'est encore vu hier soir au Vélodrome où, pour sa première sélection en équipe de France, l'ancien Vert a été ovationné à son entrée puis à chaque touche de balle. Un enthousiasme qu'il a adoré, comme il l'a confié à La Chaîne L'Equipe.

"J'ai ressenti beaucoup de fierté et d'émotion. C'est un honneur de porter ce maillot, surtout ici au Vélodrome, à la maison. Je vais très bien dormir et, franchement, je suis très heureux. Le coach m'a parlé avant le match. Il m'a dit qu'il ne me promettait rien, mais que je devais tout de même me tenir prêt. Le soutien du public m'a fait du bien. Ça m'a mis en confiance aussi. Dès que je touchais le ballon, les fans criaient et c'était génial. Je remercie nos supporters qui nous ont encouragés."

Raphaël Nouet

Rédacteur