OM : l’origine des difficultés de Gerson dévoilée ?

Zapping But! Football Club

Depuis dimanche et une nouvelle performance décevante contre Lens (2-3), qui a vu Mattéo Guendouzi lui rentrer dedans en lui demandant de courir un peu plus, Gerson est au cœur des discussions des supporters de l'OM. Certains le critiquent pour son faible rendement compte-tenu du gros investissement réalisé (plus de 20 M€), d'autres appellent au calme, rappelant qu'il vient d'arriver, qu'il n'a pas eu de vacances et enchaîne le aller-retour au Brésil pour jouer avec sa sélection.

Mais si, finalement, le problème de Gerson venait de celui qui le voulait absolument et qui le couve depuis, Jorge Sampaoli ? Un journaliste brésilien, Felipe Schmidt, interrogé par La Provence rappelle en effet que pour qu'il donne le meilleur de lui-même, l'ancien de Flamengo doit évoluer à un autre poste que celui de milieu offensif légèrement décalé à gauche : "Gerson était un milieu autoritaire, celui qui tirait toutes les ficelles. L'idée générale était qu'il pouvait jouer dans les plus grands clubs européens. En sélection, Gerson a impressionné. Dans un rôle axial, c'était le Gerson de Flamengo, pas celui de l'OM qui se retrouve cantonné sur un côté". Sampaoli fera-t-il évoluer son système pour permettre à son chouchou de s'épanouir ?